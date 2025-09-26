Surf's Up-oppfølgerserie er under arbeid

Surf's Up er kanskje en av de mest undervurderte animasjonsfilmene i sin tid. Med sin mockumentariske stil, flotte visuelle uttrykk og prestasjoner fra Jeff Bridges, Jon Heder, Shia LaBeouf og flere andre, skilte den seg ut i en tid med en animasjonsboom på begynnelsen av 2000-tallet. Selv om den ikke ble en franchise som Kung Fu Panda eller Despicable Me, kan den være på vei tilbake til skjermene våre snart.

Som rapportert av Deadline, Thunderbird Entertainment Groups Atomic Cartoons utvikler en Surf's Up-serie som vil spinne av fra den originale filmen. Serien består av 11-minutters episoder og er rettet mot barn i alderen 6-9 år, og vil følge en overmodig tenåringspingvin ved navn Flip som prøver å bli en surfelegende.

Cody, Big Z og Chicken Joe kommer tilbake, men med tanke på aldersgruppen til dette programmet, føles det litt rart at det er basert på en 20 år gammel film. Men Hollywood gjør som Hollywood gjør, og hvis de ser at en IP som tidligere har vært en slags suksess ikke blir brukt, vil de se om de kan ri på en bølge av suksess igjen.