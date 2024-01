Surgeon Simulator-studioet Bossa Studios sier opp en tredjedel av staben

HQ

Dataspillbransjen preges for tiden av studioer som tvinges til å ta den vanskelige beslutningen om å si opp ansatte. Det siste studioet som har kunngjort en oppsigelsesrunde, er Surgeon Simulator -utvikleren Bossa Studios, som har måttet si opp en tredjedel av staben.

Ifølge GamesIndustry.biz skal 19 personer ha blitt sagt opp, og disse er "hovedsakelig i QA- og produksjonsroller, i tillegg til ikke-britiske ansatte." Studioet skal fortsatt ha 40 ansatte.

I en uttalelse sier Bossa-grunnlegger Henrique Olifiers: "Som følge av denne blåmånesituasjonen måtte vi ta den vanskelige beslutningen om å omorganisere studioet for å gjenspeile den situasjonen vi befinner oss i på slutten av året, og fokusere all vår innsats på Lost Skies."Dette betyr at vi er i den hjerteskjærende situasjonen at vi må si opp omtrent en tredjedel av studioet - blant dem noen av våre nærmeste kolleger.

"Selv om vi gjør vårt ytterste for å støtte dem, vil vi sette pris på all hjelp vi kan få fra våre bransjekolleger til å spre budskapet om disse flotte menneskene - eller enda bedre, ansette dem som en del av teamet deres. Det er vanskelig å finne en bedre spillutvikler enn en av disse Bossians, og vi går uten å nøle god for dem.

"Vi sier ofte at det er vanskelig å lage spill, men ingenting er vanskeligere enn å se folk du beundrer få sparken", legger Olifiers til. "Til syvende og sist gjorde vi vårt aller beste for å unngå å havne i denne situasjonen, og vi er virkelig lei oss for hvor vi har havnet."

Den britiske utvikleren Bossa Studios ble etablert i 2010 og har blant annet jobbet med titler som I Am Bread, Surgeon Simulator og I Am Fish. De gjenværende medarbeiderne i studioet jobber for tiden med tittelen Lost Skies, et samarbeidsbasert overlevelsesspill for 1-6 spillere. Du kan finne ut mer om Lost Skies på studioets offisielle nettside her.