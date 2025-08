Overraskelse! Titan Quest II er ute nå i Early Access

HQ

Som en del av THQ Nordic Showcase har det nettopp blitt annonsert at Titan Quest II nå er tilgjengelig i en Early Access-versjon. Jepp, action-RPG-et har kommet ut som en del av showet, noe som betyr at du kan gå til Steam og Epic Games Store for å få tak i en kopi og begynne eventyret ditt i denne brutale antikkgresk-inspirerte verdenen.

Ideell for de som leter etter noe som ligner på Diablo IV eller Path of Exile 2, Titan Quest II er en annen plyndrende action-RPG der du må forbedre og forbedre en karakter med en skifer av utstyr og evner for å gjøre det lettere å overleve og beseire de forskjellige fiendene og truslene.

For en smakebit av hva som tilbys i det nå tilgjengelige spillet, må du huske å sjekke ut den siste traileren nedenfor.