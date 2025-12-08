Det er ikke bare i det virkelige liv at vi tenker på å bosette oss på Mars. I Surviving Mars: Relaunched får vi teste om vi har det som skal til for å befolke den røde planeten. Surviving Mars ble opprinnelig lansert i 2018 og var en spennende bybygger. Jeg følte at originalen krevde mye detaljstyring og manglet variasjon, men det betyr ikke at det var dårlig; tvert imot syntes jeg det var en god blanding av setting og spillmekanikk. Mye har skjedd siden tittelen ble lansert, og Relaunched er en nyinnspilling med grunnspillet og alle utvidelsene inkludert. Du får også forbedret grafikk, nytt innhold og et bedre brukergrensesnitt.

HQ

I tillegg til å tilby alt tidligere innhold i én pakke, har Haemimont Games også utviklet en ny utvidelse. Denne utvidelsen følger med den nye utgivelsen uten ekstra kostnad, og det er et politisk system som ligner på FN, der du kan stemme over lover og forme kolonien din i detalj. Disse lovene kan imidlertid bli nedstemt, og i så fall må du forhandle med andre grupper i kolonien. Foreløpig er dette ekstremt kraftig og må kanskje balanseres, og to eksempler er at du kan øke hastigheten på rakettene dine, slik at de kan transportere kolonister eller materialer raskere mellom jorden og Mars. Med teknologioppgraderinger utover dette gikk det så fort at jeg lurte på om spillet var bugget. En annen kraftig lov øker hastigheten på skanningen av planetens overflate, slik at du kan se viktige ressurser raskere enn før. Dette svekker litt av sårbarheten til kolonien din, som tittelen ønsker å formidle.

Basene dine kan bli gigantiske hvis du planlegger riktig.

Tittelen handler om å kolonisere Mars, og til å begynne med får du velge et romprogram for å finansiere en reise dit. Avhengig av hvilket land eller selskap som er hovedsponsor, får du ulike bonuser og betingelser. Disse kan inkludere ulike kjøretøy, ressurser, teknologier, roboter, bygninger og mer. Dette påvirker også vanskelighetsgraden. Noen fraksjoner er vanskeligere enn andre, men de skiller seg ikke så mye fra hverandre utover overflaten, ettersom du fortsatt skal bygge infrastruktur, samle råmaterialer, produsere varer og deretter begynne å sende folk til Mars. Over tid kan du terraforme planeten, og det er fortsatt ganske magisk å se hvordan verden blir grønn og beboelig.

Kolonistene trenger oksygen, mat, vann og andre forsyninger. Til gjengjeld kan de utvinne sjeldne ressurser i undergrunnen og løse andre avanserte oppgaver.

Du får ingen dyp historie i denne tittelen, men den gir deg verktøyene du trenger for å gjøre det du vil med det du har, og det gjør kolonien din mer personlig for hver gjennomspilling. Du har full kontroll over hvilke bygninger du plasserer, hvilke ressurser du prioriterer, og hvordan basen skal se ut. Dette kan sammenlignes med Per Aspera, som er en annen bybygger på Mars, men forskjellen er at i den tittelen tilbys du en gjennomarbeidet historie. Fokuset ligger på å følge historien og fullføre ulike oppdrag underveis, og av disse to bybyggerne er begge, etter min mening, en klar anbefaling. Jeg vil imidlertid hevde at du med Surviving Mars: Relaunched får en friere layout og mindre historiefortelling til fordel for å skape og spille i ditt eget tempo.

Pakken føles komplett i sin nåværende form, med mange valg og innstillinger tilgjengelig i starten av hver kampanje. Du kan skreddersy vanskelighetsgraden i så stor grad at til og med jeg er fornøyd. Det er ingen liten bragd, ettersom jeg ofte kritiserer mangelen på slike alternativer. Takket være utvidelser og annet ekstrainnhold er tilbudet robust for nye spillere. Det nye FN-systemet og brukergrensesnittet rettferdiggjør kanskje ikke et nytt kjøp akkurat nå hvis du eier grunnspillet og alt tidligere utgitt innhold. Det høres kanskje litt selvmotsigende ut, men sannheten er at du får veldig lite hvis du allerede eier alt.

Det er også mulig å bygge under jorden og på rombergarter takket være to utvidelser. Dette gir litt variasjon i oppsettet.

Denne nyinnspillingen er først og fremst rettet mot nye kunder som ikke eier grunnspillet eller mangler utvidelsene. Hvis du faller inn i den kategorien, er dette et kjøp med god verdi. Selv om enkelte utvidelser og tilleggspakker har blitt litt omarbeidet, er det ingen store endringer i gameplayet, og bortsett fra det fungerer alt jeg testet fint. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at hvis du er interessert i utvidelser og nytt innhold, må du oppdatere versjonen din, ellers vil du ikke ha tilgang til Martian Assembly og fremtidige utvidelser.

Dessverre betyr nyutgivelser at eldre og nye feil er inkludert i pakken. Jeg oppdaget mindre merkverdigheter i teksten i selve kampanjen og enkelte visuelle teksturer som dukker opp ut av det blå. Togene i Martian Express har problemer med å plukke opp og transportere innbyggerne, men jeg oppdaget ingen større spillødeleggende bugs eller andre tekniske problemer som direkte forringet helhetsopplevelsen. I stedet er det balansen mellom alt det gamle og det nye innholdet som ikke fungerer helt overalt. Tittelen er litt spesiell ettersom Haemimont Games sluttet å jobbe med spillet i 2019, og alle utvidelsene etter det ble laget av en annen utvikler. Haemimont Games har imidlertid kommet tilbake og tatt over ansvaret for prosjektet igjen, og det er en av grunnene til at det ble portert til deres nye spillmotor. De har planlagt mer innhold på lang sikt, noe som lover godt.

Et politisk system i verdensrommet gjør at du kan forme kolonien din på flere måter enn før.

Surviving Mars Spillet byr på anstendig 3D-grafikk og animasjoner, og uten å motsi meg selv, vil jeg påpeke at jeg fortsatt savner visse typer animasjoner. En ting jeg ofte tenkte på da jeg spilte originalen, var at ressurser, råvarer og andre gjenstander teleporterte seg selv, og at figurene ikke en gang åpner dører, de bare dukker opp eller forsvinner ved bygninger, og det synes jeg er litt synd. Samtidig setter jeg pris på at innbyggerne er synlige inne i bygninger. Jeg skulle gjerne sett at rollefigurene åpnet dører og droner lastet ressurser med kranene sine, da prosessen i en bybyggingssimulering er viktig for meg.

Lyden og musikken verken løfter eller forringer tittelen sammenlignet med konkurrentene. Den er der i bakgrunnen og gjør jobben sin, men denne nye utgaven har lagt til litt musikk og radiostasjoner. Det fungerer fint, men det er ikke noe jeg tenker på når jeg bygger koloniene mine. Det er en del bra musikk i spillet, men i en sjanger som rollespill og action hadde dette kanskje vært et større problem. I strategi-, simulerings- og bybyggersammenheng er det mindre problematisk om musikken ikke forsterker opplevelsen, ettersom man ofte bruker så mye tid i disse titlene at man sannsynligvis har sin egen spilleliste med musikk ved siden av.

Å teste ulike sponsorer kan by på ulike verktøy og fordeler. Disse er mest merkbare i begynnelsen av kampanjen.

Surviving Mars: Relaunched er en robust bybygger med fokus på mikroøkonomi, der du koloniserer og terraformer Mars. Denne nye utgaven er rettet mot dem som ikke har kjøpt tittelen før, eller som mangler innhold. Med forbedret grafikk, brukergrensesnitt og mye innhold i én pakke er dette den beste versjonen av spillet. Dessverre er jeg skeptisk til om dette er verdt prisen for de som allerede eier alt. Til tross for forbedringene er det ikke så mye å hente hvis du allerede eier alt, for den nye utvidelsen er ikke spesielt omfattende og foreløpig noe ubalansert. Det finnes imidlertid to fantastiske bybyggere med Mars-tema på markedet, og dette er fortsatt ett av to alternativer. Hvis Haemimont Games finpusser denne tittelen litt med nytt innhold, ser på balansen og fikser tekniske problemer, kan det bli mer enn bra. Jeg kan ærlig si at jeg stort sett hadde det gøy på min reise for å kolonisere den røde planeten.