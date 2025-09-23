Suzuki har endret logoen sin

HQ

I en tid der alle bilprodusenter som er verdt det, har endret eller i det minste "frisket opp" sin grafiske identitet og dermed også logoen, er Suzuki selvfølgelig også med. Den japanske bilgiganten har imidlertid valgt en mer forsiktig tilnærming enn mange konkurrenter (inkludert Kia, hvis nye logo er nesten umulig å tyde for noen som ikke på forhånd vet hva den er eller står for), og har stort sett bare slanket ned på rotet på sitt sølvfargede, ikoniske emblem.

Offisiell uttalelse:

Suzuki Motor Corporation har redesignet emblemet som brukes på produktene sine for første gang på 22 år. Det nye emblemet gjenspeiler det nyetablerte slagordet "By Your Side", og legemliggjør Suzukis urokkelige forpliktelse siden grunnleggelsen til å "fokusere på kunden", samt nye muligheter for fremtiden. For å uttrykke denne vedvarende forpliktelsen har omrisset av Suzukis bedriftsidentitet, den ikoniske "S", blitt beholdt, mens en flat design som passer for den digitale tidsalderen har blitt tatt i bruk for å representere nye muligheter. I tillegg har den tradisjonelle forkrommingen blitt erstattet med sølvmaling med høy lysstyrke for å redusere miljøpåvirkningen og uttrykke et skifte mot en ny æra. Det nye emblemet vil bli avduket, først med konseptmodeller på "Japan Mobility Show 2025".