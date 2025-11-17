SvampeBob avslører ny klomaskin fylt med kosedyr

HQ

SvampeBob Firkant og Arcade1Up lanserer en ny klomaskin med design fra serien og kosedyr inspirert av karakterene. SvampeBob, Sandy, Patrik og Plankton er fanget inne i maskinen, og du må sette arkadeferdighetene dine på prøve for å få dem ut.

Det følger med seks plysjbamser og seks premiekapsler å hente. Som beskrevet på Arcade1Ups nettsted, trenger du ikke nødvendigvis å være en proff på klormaskiner for å få mest mulig ut av denne nye dingsen, ettersom det finnes enkle, normale og svindelmoduser som du kan prøve.

SvampeBob Firkant koster 599,99 dollar, noe som kanskje gjør at mange ikke har råd til å kjøpe den til jul, men den ser ut til å være designet for spesielle anledninger, der barna kan samles rundt maskinen og prøve å få tak i favorittsvampen sin.

