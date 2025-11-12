SvampeBob blir med på Sonic Racing: Crossworlds neste uke

HQ

I går kveld kunngjorde Sega at to klassiske ikoner fra selskapets rike historie snart vil debutere i Sonic Racing: Crossworlds, sammen med en høyst uventet duo, noe vi rapporterte om i løpet av natten. Men tilsynelatende har de mer enn det i vente i nær fremtid.

De nevnte karakterene vil bli utgitt gratis, men vi vet at det også vil bli lansert drivere som ikke kommer fra Sega, som vil koste penger. Og en av dem i rørledningen er SpongeBob SquarePants og Patrick Star. I en teaser-trailer (som virkelig kan kalles en teaser) får vi se deres kommende tur Patty Wagon som følger med duoen, og i tillegg til det kommer det også en Bikini Bottom -bane med SpongeBob SquarePants -musikk og seks tilhørende emotes per karakter.

Pakken slippes 20. november og er inkludert for de som har kjøpt Deluxe Edition, men kan kjøpes separat for de som foretrekker dette.