SvampeBob Firkant er nå den lengstlevende animerte serien for barn

Nickelodeons Svampebob Firkant har nå sin egen bit av animert TV-historie, og er blitt den lengstlevende animerte barneserien noensinne, etter å ha overgått Arthur i løpet av helgen.

Svampebob Firkant ble første gang sendt i 2000, og har siden den gang gitt oss latter og narrestreker fra Bikinibunnens undervannsverden. Selv om dette ikke betyr at Svampebob Firkant er den animasjonsserien som har gått lengst, da dette inkluderer The Simpsons og South Park - to serier som Svampebob neppe noen gang kommer til å ta igjen - viser det likevel hvor innflytelsesrik Svampebob er.

SvampeBob fortsetter å levere nye episoder, i tillegg til filmer som Plankton-filmen som snart kommer, og spill. Spørsmålet er om en annen animert barneserie noensinne vil vippe den gule svampen av tronen?

