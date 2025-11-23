SvampeBob Firkant har ankommet i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sega Sega feirer helgen med å bekrefte at de nå har sluppet SpongeBob SquarePants Pack til Sonic Racing: Crossworlds. I motsetning til DLC-pakkene som inneholder Segas egne figurer (Joker, Hatsune Miku, Ichiban Kasuga, etc.), koster denne penger og kan enten kjøpes separat, fås med Season Pass, eller du kan få den via den dyrere deluxe-utgaven av spillet.

DLC inkluderer:



SvampeBob Firkant og Patrick Star som spillbare figurer



Kjøretøyet Patty Wagon



Bane med Bikinibunn-tema



Nye Svampebob Firkant-inspirerte musikkspor



Seks forskjellige emotes per figur



Ta en titt på traileren og fem skjermbilder nedenfor for å se hva SpongeBob SquarePants Pack har å by på.