SvampeBob inntar Wendy's for å feire Krabbeburger-måltidet

HQ

Den amerikanske hurtigmatkjeden Wendy's og Nickelodeon har gått sammen for å avsløre SvampeBob Krabbe, et samarbeid som endelig har gitt liv til den mest smakfulle fiktive burgeren. Det er lite sannsynlig at den vil leve opp til forventningene som tegneserien har skapt, men den kommer likevel til å trekke mye salg.

Wendy's har gjort alt de kan i markedsføringen av dette samarbeidet, og har pusset opp en drive-thru for å få den til å se ut som Bikini Bottom. Fra en massiv SvampeBob til huset til Blekksprutward, det er mange påskeegg fra serien å se i klippet her.

Dessverre ser det ikke ut til at Krabby Patty-måltidet kommer til å bli verdensomspennende, så vi må bare se på mens folk på den andre siden av dammen nyter resultatet av Mr. Krabbs' hemmelige formel.

Dette er en annonse: