SvampeBob kommer til Sonic Racing: Crossworlds

Takashi Iizuka: " Sonic Racing: Crossworlds -spillet er annerledes ved at det ble laget av Segas arkade-racingteam ..."

Sonic Racing: Crossworlds har over 500 interaksjoner mellom sjåførene

den 16 juni 2025 klokken 16:42 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Over 1 000 stemmelinjer er spilt inn for å skape en følelse av et levende Sonic-univers.