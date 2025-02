Svar på e-posten min eller få sparken: Elon Musk gir en ny sjanse

HQ

Elon Musks siste utspill for å revidere den føderale arbeidsstyrken i USA vekker oppsikt, ettersom han dobler sitt kontroversielle krav om at ansatte må bevise hva de er verdt - eller risikere å miste jobben.

Etter en e-post i helgen som instruerte arbeidstakere om å skissere sine prestasjoner eller møte oppsigelse, gir Musk føderale ansatte en ny sjanse til å svare. Dette kommer etter tilbakeslag fra forskjellige offentlige etater. Noen, som det amerikanske finansdepartementet, oppfordrer fortsatt til etterlevelse, mens andre, som Pentagon, har avstått.

Til tross for dette tilbakeslaget er Musk, som ble utnevnt av president Donald Trump til å stå i spissen for en massiv statlig nedbemanning, fortsatt urokkelig i sin jakt på effektivitet, selv om hans såkalte Department of Government Efficiency (DOGE) allerede har kuttet mer enn 20 000 jobber. Mens de føderalt ansatte sliter med usikkerheten knyttet til Musks krav, fortsetter fagforeninger og etater å slå tilbake. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne konflikten vil omforme fremtiden for den føderale arbeidsstyrken.