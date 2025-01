Svart helg i bransjen: Nedleggelse av tre studioer og store nedskjæringer hos et fjerde

HQ

Vi skriver 2025, og det er fortsatt ingen klare tegn på at krisen i dataspillbransjen vil ta slutt. 2024 endte som det mest dystre i historien, med mer enn 14 600 oppsagte og nedleggelse av dusinvis av studioer, både indie- og AAA-studioer. 2025 har dessverre også begynt med nedleggelser og permitteringer.

I dette tilfellet rapporterer vi nedleggelsen av tre studioer, spesielt Counterplay Games, skaperne av Godfall. I følge flere innlegg på LinkedIn (takk, PlayStation LifeStyle) ble teamet oppløst for flere dager siden etter å ha kansellert deres medutvikling med Jackalyptic Games.

Også rapportert i disse dager er nedleggelsen av Freejam, skaperne av Cardlife og Robocraft, for manglende evne til å opprettholde utviklingen av Robocraft 2, som lanseres i tidlig tilgang i november 2023. Tittelen har tilsynelatende allerede blitt fjernet fra Steam.

Til slutt har Enad Global 7, et holdingselskap for flere selskaper i bransjen, kunngjort nedleggelsen av Toadman Interactive og betydelige nedskjæringer i Piranha Games etter salgssvikten i det siste spillet, MechWarrior 5: Clans.

Det er ikke den beste måten å åpne et år så lovende i spill som 2025, men vi stoler på at denne bransjen litt etter litt vil finne stabilitet for sine arbeidere med garantier for fremtiden.