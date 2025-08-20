Sveits er klar til å gi Putin immunitet for fredssamtaler i Genève
Nøytral grunn dukker opp når Europa og USA presser på for et møte mellom Putin og Zelenskij.
Siste nytt om Russland og Ukraina. Sveits har kunngjort at de vil gi Putin immunitet hvis han bestemmer seg for å delta i de foreslåtte fredssamtalene med Zelenskij i Genève, sa den sveitsiske utenriksministeren tirsdag.
Tidligere samme dag lanserte Frankrikes president Emmanuel Macron ideen om å arrangere et fredstoppmøte i Europa mellom Putin og Zelenskij i "et nøytralt land, kanskje Sveits". "Jeg presser på for Genève", sa han tirsdag.
Tilbudet, som Frankrike står bak, kommer samtidig som USA og europeiske allierte øker innsatsen for å få begge lederne til samme bord, og USAs president Donald Trump er allerede engasjert i parallelle samtaler med både Putin og Zelenskij.
Til tross for den internasjonale arrestordren mot Putin understreket Bern at de er fullt forberedt på å være vertskap for et slikt toppmøte, og viste til sin lange tradisjon for mekling. Selv om alternativer, inkludert Ungarn, fortsatt diskuteres, er Genève i ferd med å bli det mest levedyktige alternativet.