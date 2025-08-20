Sveits er klar til å gi Putin immunitet for fredssamtaler i Genève

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Sveits har kunngjort at de vil gi Putin immunitet hvis han bestemmer seg for å delta i de foreslåtte fredssamtalene med Zelenskij i Genève, sa den sveitsiske utenriksministeren tirsdag.

Tidligere samme dag lanserte Frankrikes president Emmanuel Macron ideen om å arrangere et fredstoppmøte i Europa mellom Putin og Zelenskij i "et nøytralt land, kanskje Sveits". "Jeg presser på for Genève", sa han tirsdag.

Tilbudet, som Frankrike står bak, kommer samtidig som USA og europeiske allierte øker innsatsen for å få begge lederne til samme bord, og USAs president Donald Trump er allerede engasjert i parallelle samtaler med både Putin og Zelenskij.

Til tross for den internasjonale arrestordren mot Putin understreket Bern at de er fullt forberedt på å være vertskap for et slikt toppmøte, og viste til sin lange tradisjon for mekling. Selv om alternativer, inkludert Ungarn, fortsatt diskuteres, er Genève i ferd med å bli det mest levedyktige alternativet.