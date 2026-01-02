Sveits erklærer fem dagers landesorg etter dødsbrann på feriested

HQ

Sveits vil holde fem dagers landesorg etter den ødeleggende brannen som feide gjennom en overfylt nyttårsfest på baren Le Constellation i alpinanlegget Crans-Montana, og som drepte rundt 40 mennesker og skadet minst 115.

President Guy Parmelin beskrev tragedien som "uten sidestykke", og sa at landet var rystet over tapet av mange unge liv. "Det som skulle ha vært et øyeblikk av feiring, ble forvandlet til et mareritt", sa han.

Videre lesning: Verdens ledere reagerer på dødsbrannen.

Brannen brøt ut like etter kl. 01.30, og spredte seg angivelig i løpet av sekunder i kjelleren på utestedet etter at det ble plassert stjernekastere eller nødbluss i champagneflasker. Vitner beskrev panikk da festdeltakerne forsøkte å rømme via trange trapper mens flammene oppslukte taket.

Nødetatene satte i gang en storstilt innsats med flere titalls ambulanser og helikoptre. De skadde ble fraktet til sykehus over hele Sveits, og flere av pasientene var i kritisk tilstand med alvorlige brannskader og lungeskader.

Myndighetene har innledet etterforskning av årsaken til brannen, mens kriminalteknikere jobber med å identifisere ofrene, inkludert utenlandske statsborgere. Det ble holdt minnestunder over hele feriestedet, og innbyggere og turister samlet seg i stillhet for å sørge over de døde.