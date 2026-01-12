Sveits inkluderer Crans-Montana blant arenaene i sin søknad om å arrangere vinter-OL i 2038

HQ

Det sveitsiske feriestedet Crans-Montana er bekreftet som en viktig arena i Sveits' plan om å arrangere vinter-OL i 2038, mindre enn to uker etter den dødelige brannen på nyttårsdagen som tok livet av 40 mennesker og skadet mer enn 100 andre.

Kunngjøringen følger IOCs beslutning om å gi Sveits status som privilegert søker, noe som betyr at ingen konkurrerende bud vil bli akseptert mens landet ferdigstiller sitt forslag. Hvis søknaden blir godkjent, vil Sveits arrangere vinterlekene for første gang siden 1948.

Crans-Montana // Shutterstock

Bekreftelsen kommer samtidig som myndighetene fortsetter etterforskningen av dødsbrannen på baren Le Constellation, og eierne står overfor mulige siktelser, i en tragedie som har berørt lokalsamfunnet dypt og høstet hyllest fra hele verden.

I forrige uke hedret den sveitsiske skiløperen Camille Rast ofrene for brannen med sin verdenscuptriumf i storslalåm. Da hun kom i mål, sa hun "Denne uken skjedde det en tragisk ulykke i hjembyen min, og jeg tenker på familiene. Vi løper for dem."