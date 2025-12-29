Sveits kan ikke avvise et fullskalaangrep, advarer hærsjefen: "Det finnes nøytrale land som trekkes inn i krig"

HQ

Sveits kan ikke forsvare seg mot et fullskala militært angrep og må snarest styrke sine væpnede styrker, advarer landets hærsjef (via NZZ).

Generalløytnant Thomas Suessli sier at militæret er rustet til å håndtere cyberangrep og trusler fra ikke-statlige aktører, men at det mangler kapasitet til å svare på et større angrep utenfra.

Sveits øker forsvarsutgiftene, oppgraderer artilleri og bakkesystemer og erstatter eldre jagerfly med F-35-fly, men fremdriften går sakte og kostnadene stiger. Forsvarsutgiftene vil etter planen nå rundt 1 % av BNP innen 2032, opp fra 0,7 % i dag.

Suessli sier at krigen i Ukraina ikke har endret sveitsernes holdninger i tilstrekkelig grad, og advarer mot å basere seg på nøytralitet alene. "Nøytralitet har bare verdi hvis den kan forsvares med våpen", sier han, og legger til at full beredskap innen 2050 vil være for sent med tanke på dagens trusler.

Generalløytnant Thomas Suessli:

"Det vi ikke kan gjøre, er å forsvare oss mot trusler på avstand eller til og med et fullskalaangrep på landet vårt. Det er belastende å vite at bare en tredjedel av alle soldater vil være fullt utstyrt i en reell krisesituasjon. Men det er historisk unøyaktig. Det finnes flere nøytrale land som var ubevæpnet og ble trukket inn i krig. Nøytralitet har bare verdi hvis den kan forsvares med våpen. Det er for lang tid med tanke på trusselen."