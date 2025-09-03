Sveits lanserer en tryggere og mer tilgjengelig AI-modell

HQ

Sveits ønsker å ta et direkte oppgjør med massekommersialiseringen av kunstig intelligens ved å lansere et nytt modellprogram som skal "inspirere til offentlig tillit" og være et "tryggere og mer tilgjengelig" alternativ til ChatGPT, DeepSeek, Llama, med mer.

AI-en er kjent som Apertus LLM og er utviklet av ledende sveitsiske universiteter, og selv om det nevnes direkte at den ikke har den samme kraften og utviklingen som for eksempel Metas AI-program, har det kreative teamet det bra med å mangle dette hvis det betyr at de kan tilby teknologien til forskere, næringsliv og allmennheten.

Som per Swissinfo.ch, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne EPFL professor Martin Jaggi, har uttalt: "Vi tar sikte på å lage en plan for hvordan en pålitelig, suveren og inkluderende AI-modell kan utvikles."

Dette er Sveits' alternativ til de privateide modellene som vekker frykt på grunn av sitt uutnyttede potensial. Takket være den åpne kildekode-designen er alle deler av programmet designet for å kunne granskes av offentligheten.

