Sveits planlegger å kjøpe færre F-35-fly etter kostnadsøkninger

Sveits forventer nå å kjøpe rundt 30 F-35A Lightning II-fly, seks færre enn opprinnelig planlagt, på grunn av stigende kostnader, har regjeringen kunngjort. Forsvarsminister Martin Pfister sa at Bern ber om ytterligere 394 millioner sveitsiske franc fra parlamentet for å støtte den reviderte bestillingen.

Flyene produseres av Lockheed Martin og er en del av Sveits' langsiktige plan for å modernisere luftforsvaret. Økende anskaffelseskostnader tvang regjeringen til å redusere antallet fly den forventer å anskaffe.

Pfister sa også at leveransene av MIM-104 Patriot som er bestilt fra USA, kan bli forsinket med fire til fem år ettersom Washington prioriterer støtte til Ukraina. Sveits vurderer derfor å kjøpe et nytt luftvernsystem, og foretrekker et europeisk produsert alternativ.