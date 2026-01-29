Sveits planlegger å øke forsvarsutgiftene med økt moms

HQ

Sveits planlegger å øke forsvars- og sikkerhetsutgiftene betydelig, med rundt 31 milliarder sveitsiske franc ( 32-33 milliarder euro) i løpet av det neste tiåret, ettersom den globale ustabiliteten omformer landets tradisjonelt forsiktige militære holdning. Regjeringen sier at dette er nødvendig for å håndtere økende geopolitiske risikoer og moderne sikkerhetstrusler, og at utgiftene forventes å øke til så mye som 1,5 % av BNP.

For å finansiere planen har Bern tenkt å øke merverdiavgiften med 0,8 prosentpoeng i ti år fra og med 2028. Forsvarsminister Martin Pfister advarte om at Sveits står overfor "kritiske hull" i sine kapasiteter, og pekte på sårbarheter på områder som droneforsvar, cybersikkerhet, IT-systemer og elektromagnetisk overvåking. En del av finansieringen vil også styrke grensevern, politiarbeid og etterretningskapasitet.

Tjenestemennene nevnte Russlands krig i Ukraina, den økende rivaliseringen mellom USA og Kina og ustabiliteten i Midtøsten som faktorer som øker risikoen for spionasje, cyberangrep og hybride trusler. Forslaget må fortsatt godkjennes av parlamentet og kan bli gjenstand for en folkeavstemning, så inntil videre må vi vente og se hvordan situasjonen utvikler seg ...