Svensk kaffegigant overtar Circle K i Europa

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Hvis du regelmessig stikker innom Circle K for å fylle bensin, bruke toalettet eller kanskje kjøpe en pølse og en kaffe, kan du forvente en mer nordisk smak på sistnevnte fremover. I en pressemelding er det nå kunngjort at det svenske selskapet Löfbergs blir den offisielle kaffeleverandøren til dagligvare- og drivstoffkjeden i 12 europeiske land (inkludert Norden, Polen, Tyskland, Benelux og hele Baltikum).

Löfbergs er et privateid, familiedrevet kaffebrenneri med 120 års historie som lenge har vært et av Sveriges mest populære kaffemerker, og det er også landets mest eksporterte kaffe. De fem nordiske landene er verdens største kaffedrikkere, så Circle K har valgt en ganske erfaren partner, og Alison Lynch, europeisk direktør for kaffe og drikkevarer hos Circle K, kommenterer:

«Kaffe er en sentral del av Circle Ks tilbud, og i løpet av de neste tre årene vil vi fortsette å investere i og utvikle vår europeiske kaffeprogram sammen med Löfbergs, som har sterk kompetanse innen smak, kvalitet, bærekraft og innovasjon. Vår ambisjon er å levere en enkel, moderne og konsistent kaffeopplevelse som oppfyller kundenes forventninger og bygger tillit over tid.»

I tillegg til kaffens kvalitet er Löfbergs' engasjement for bærekraft en viktig grunn til at du vil kunne nyte svensk Löfbergs hos Circle K i Europa i minst de neste tre årene.