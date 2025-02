Svensk politi finner flere geværer på åstedet for masseskytingen på voksenopplæringssenteret i Örebro

HQ

Svensk politi har bekreftet at de har funnet flere lisensierte rifler på åstedet for den dødelige masseskytingen som fant sted på et voksenopplæringssenter i Örebro tirsdag. Myndighetene rapporterte også at den 35 år gamle mistenkte, identifisert som Rickard Andersson, så ut til å ha handlet alene og kan ha hatt en viss tilknytning til skolen.

Politiet fant tre rifler i nærheten av liket av den bevæpnede mannen, i tillegg til ti tomme patronmagasiner og en stor mengde ubrukt ammunisjon. Det kaotiske opptrinnet, som ble beskrevet som et "inferno" av det lokale politiet, involverte ofre, inkludert overlevende som barrikaderte seg for å unnslippe volden. Etterforskningen pågår fortsatt, og selv om det ikke er fastslått noe klart motiv, fokuserer politiet på den mistenktes potensielle tilknytning til skolen.

Hendelsen reiser alvorlige spørsmål om Sveriges våpenkontrollpolitikk, spesielt med tanke på at landet har et relativt høyt nivå av lovlig våpeneierskap, til tross for lavere nivåer sammenlignet med andre nasjoner som USA. Mens Sverige nå håndterer ettervirkningene av hendelsen, holder statsminister Ulf Kristersson et ordinært regjeringsmøte på torsdag, og han har invitert alle opposisjonspartiene til å delta for å vise at de står sammen.