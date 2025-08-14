Svenske hoteller vil spare mye penger på å ikke tilby smør til sine kunder

HQ

Den norske hotellkjeden Strawberry har bestemt seg for å ikke tilby vanlig smør på mange av sine steder, både i Sverige og i Finland. Det skriver svenske ATL, og rapporteres av finske YLE.

Strawberry er en av de største hotellkjedene i Sverige, og de har også flere hoteller i Finland. Det ble gjort en sammenligning mellom tradisjonelt smør og plantebaserte alternativer, og det ble konkludert med at plantebaserte alternativer er bedre når det gjelder selskapets langsiktige bærekraftige utvikling. Denne endringen vil spare 4,3 millioner svenske kroner, eller nesten 400 000 euro i kostnader.

Strawberry driver også Clarion-hoteller i Norden. Men denne endringen kommer ikke til å gjelde Clarion-hotellene, ifølge ATL.