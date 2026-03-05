Gamereactor

Verdensnyheter

Svenske jagerfly patruljerer Island i en arktisk maktdemonstrasjon

Seks Saab JAS 39 Gripen-jagerfly har begynt å patruljere islandsk luftrom for første gang.

HQ

Seks Saab JAS 39 Gripen-jagerfly har begynt å patruljere islandsk luftrom for første gang som en del av NATO's Arctic Sentry mission, som rapportert av Reuters, noe som signaliserer en sterkere alliert tilstedeværelse i nordområdene.

Utplasseringen fra Sverige (som nå selvsagt er NATO-medlem) kommer midt i en tid med økte spenninger med Russland og fornyet fokus på sikkerhet i Arktis. President Donald Trump har presset sine allierte til å øke forsvarsutgiftene og utvide sitt fotavtrykk i regionen, inkludert rundt Grønland.


NATO-tjenestemenn sier at jetflyene overvåker russisk bombeaktivitet fra Kolahalvøya, der store deler av Vladimir Putins nordflåte holder til. Moskva benekter at de utgjør en trussel i Arktis, og advarer om at vestlige påstander er overdrevne, mens enkelte analytikere advarer om at den militære opprustningen kan føre til en eskalering...

Svenske jagerfly patruljerer Island i en arktisk maktdemonstrasjon
JAS 39 Gripen // Shutterstock

