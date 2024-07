Svenskenes favorittbrettspill

HQ

Dune: Imperium

(André Lamartine)Det er ingen grunn til å spare på lovordene her: Dune: Imperium-lisensen er noe av det mest geniale som noensinne har blitt spredt ut på våre spillbord. Vi overdriver heller ikke når vi sier at Dune: Imperium bør stå på hyllen til enhver brettspiller. Det er ikke et kjedelig øyeblikk i dette fenomenale spillet, som handler om å erobre Dune for enhver pris. Når du ikke slåss om feltene du skal plassere brikkene dine på, spiller du hele tiden et politisk spill om hvilken fraksjon du skal alliere deg med, og hvor mange soldater du skal ofre for å vinne spillets stadige konflikter. Dune: Imperium er en herlig blanding av arbeiderplasseringsmekanikk og kortstokkbygging, der du sakte, men sikkert bygger opp en spennende kortstokk som gir en vanedannende mengde smak hver gang du spiller. Den nyeste utgaven heter "Dune: Imperium - Uprising" er også ENDA bedre og ENDA mer polert. Hva venter du på, din late sandorm? Redd sommeren din med Dune: Imperium!

Final Girl

(André Lamartine)Skrekkfilmfans, se! Noen ganger kan det være et rent privilegium å få oppleve et solospill som er så gjennomtenkt og lidenskapelig som skrekkfilmen Final Girl, som i seg selv er et herlig kjærlighetsbrev til skrekkfilmsjangerens konvensjoner. Som tittelen antyder, spiller du som en av mange "final girls" som har sett seg lei av å flykte fra overgriperne sine og i stedet samler mot til å møte marerittet sitt med åpne øyne. Dette gjøres ved å spille terninger og bytte kort for å øke sjansene dine for å drepe skurken en gang for alle. Bossmekanikken er enkel å lære seg, og hvis du tåler en høy flaksfaktor i spillene dine, vil Final Girl by på mange uforglemmelig intense konfrontasjoner. Det beste med Final Girl? Hver utvidelse er sjarmerende nok pakket inn som en VHS-kassett, der hver "film" byr på nye skrekkfilmskurker å spille med. Så alt fra Freddy Krueger-kloner, zombier og The Thing-duftende mutanter er tilgjengelig for skrekkentusiaster som ønsker å lyse opp sommerkveldene med koselig spillmoro...

Planet Unknown

Dette er en annonse:

(André Lamartine)Noen ganger er antallet spillere rundt bordet litt vanskelig. Noen spill blir ujevne hvis det ikke er riktig antall spillere, og hvis det er for mange spillere, kan spillkvelden risikere å bli en langdryg affære. Disse problemene er imidlertid eliminert med Planet Unknown, et polyominospill for opptil seks spillere som fungerer like bra uansett antall spillere, ettersom alle deltakerne spiller sine runder samtidig. Planet Unknown er like enkelt som det er vanskelig å mestre, og hver spiller må kolonisere sin egen planet ved å plassere brikkene så effektivt som mulig for å utkonkurrere motstanderne. Planet Unknown er et av de spillene som alltid er en garantert hit, uansett spillgruppe, takket være sin tilgjengelighet og smarthet, der hver spiller må velge en brikke fra en snurrende UFO og sørge for å fylle planeten sin så mye som mulig. Det er som Tetris med massevis av taktisk dybde og tilsynelatende endeløs gjenspillingsverdi, noe som gjør Planet Unknown til en livredder hver gang.

Sushi Go Party

Dette er en annonse:

(Marcus Persson)Et av de uunnværlige spillene å ha i hylla hjemme, perfekt å klemme inn mellom to tyngre, mer komplekse titler, og som egner seg godt for flere aldersgrupper takket være sitt enkle, tydelige konsept. Sushi Go Party er rett og slett et kortspill der du plukker et kort, spiller det og sender bunken videre til neste person, med mål om å få flest poeng gjennom ulike kombinasjoner. Dette gjentas over tre runder, og hvert kort har forskjellige regler for hvordan det gir poeng. Etter hvert som flere og flere kort spilles ut, er det også mulig å forutse hva motstanderen prøver å oppnå, noe som skaper potensiale for mye spenning. I motsetning til originalen har "Party"-boksen også plass til opptil åtte spillere i stedet for bare fem, uten at det tar opp mer plass. Sushi Go Party er like smart som det er enkelt, med et fantastisk morsomt tema og uttrykksfulle, vakre komponenter.

Taco Back Goat Cheese Pizza

(Marcus Persson)Oppfølgeren til det like sjarmerende og ironiske Taco Cat Goat Cheese Pizza følger i de samme sprø fotsporene og leverer mer av den samme ekstremt tilgjengelige moroa. Ung eller gammel, det spiller ingen rolle. Taco Back Goat Cheese Pizza tilbyr noe for alle aldre, og enten det er litt familiemoro som er målet, eller å underholde vennene mens du venter på at grillgodbiten skal bli ferdig. Taco Back Goat Cheese Pizza skuffer ikke, og det kan enkelt tilpasses for alt fra to til åtte spillere. Spillet kan best beskrives som et intenst ordspill der kortene du spiller ned foran deg, dikterer hva du skal gjøre, eller mer korrekt - si, i hver tur. På din tur snur du et kort fra bunken din og sier Taco, neste spiller gjør det samme, men sier Cat (osv.), helt til du før eller siden matcher kortene med det du sier. Og så gjelder det å være rask som en ilder og ikke være den siste til å reagere, noe som straffes med at du må plukke opp alt du har på hånden. Enkelt, men snedig og utrolig underholdende, for alle aldre!

Joking Hazard

(Marcus Persson)Nok et muntert kortspill som kan underholde deg på varme sommerkvelder, denne gangen med det forferdelig herlige Cyanide & Happiness i sentrum. Det er en konkurranse om å sette sammen de mest nidkjært onde (men underholdende) tegneseriene som er mulig, med innhold som varierer fra brutalt og rått til mørkt og støtende. Alt sammen på best mulig måte, forutsatt at du og gjengen din ikke er en gjeng kjedelige, tørre bumser, selvfølgelig. Og hvis du noen gang har vært i kontakt med eller spilt Cards Against Humanity, vil du kjenne igjen mye her. Én spiller fungerer som dommer og trekker et tilfeldig kort som utgjør et av seriens paneler. Så er det opp til de andre spillerne å velge to andre kort fra hånden for å utfylle det, for å danne den sykeste, morsomste eller bare mest motbydelige kombinasjonen som er mulig. Det mer visuelle aspektet ved Joking Hazard er spillets virkelige styrke, som etter vår mening gir det en overhånd over Cards Against Humanity.

Dodos Riding Dinos

(Jonas Mäki)Jeg er egentlig ikke en superfan av brettspill som krever fysiske ferdigheter, kasting av ting og lignende. Men... Dodos Riding Dinos er unntaket som bekrefter regelen, og er i utgangspunktet et ganske enkelt racingbasert brettspill, men med akkurat nok galskap til at det føles som Mario Kart i brettspillform - det finnes til og med en Rainbow Road-inspirert bane. Opptil åtte personer kan delta, og et løp tar vanligvis en halvtime, hvor det nesten garantert blir mye latter. Det grunnleggende premisset er at alle velger et kort for hver runde og viser det samtidig. Det finnes vanlige blå og kraftige røde. Men hvis for mange tar et rødt kort, teller de ikke, så det er veldig risikabelt å bruke dem. I tillegg finnes det grønne kort som kan oppheve betingelsene. Det store med spillet er imidlertid de ulike typene bonusgjenstander som skal brukes med forferdelig presisjon for å hindre andre og hjelpe seg selv. Ingenting går imidlertid riktig, og frasen "bare ett løp til" blir ytret nesten hver gang denne perlen trekkes frem.

Unmatched

(Jonas Mäki)Normalt er jeg ikke en fan av lagbaserte spill, og foretrekker spill der alle spiller mot hverandre. Unmatched er imidlertid et lagbasert versus-spill der to krigere kjemper mot hverandre. Temaet er at det egentlig ikke er noe tema, og det vrimler av figurer som Dracula, Akilles, Robin Hood, Daredevil, Bruce Lee, Jurassic Park-dinosaurer og Sherlock Homes. Alle har sin egen unike kortstokk, og så er det bare å slåss. Det er alltid mangel på kort, som skal være nok til både å bekjempe fienden og forsvare seg selv. Det blir fort en spennende katt og mus-lek der man går rundt hverandre og prøver å finne den rette muligheten til å angripe. Enkle regler der det meste står på kortene du bruker, gjør dette til et flott spill jeg kan anbefale på det varmeste.

Star Wars: Outer Rim

(Jonas Mäki)Et problem med Star Wars-spill er at de sjelden føles spesielt Star Wars-aktige, og som oftest er de bare populære figurer og skip som er klistret på et spill som like gjerne kunne vært Star Trek eller Ringenes Herre. Star Wars: Outer Rim leverer imidlertid Star Wars-følelsen i massevis når vi som dusørjegere kjøper skip, reiser rundt i galaksen, utfører små oppdrag og støter på uforutsette hendelser. Det er flere veier til seier, og ofte kan en gjennomtenkt plan gå i vasken mens en som ligger på sisteplass ved hjelp av enklere oppdrag klarer å tjene de store pengene og kan oppgradere til et bedre skip og dra av gårde med seieren. Du bør være Star Wars-fan for å sette pris på alle de morsomme og smarte detaljene, men hvis du er det, har du en skikkelig godbit i vente, og jeg kan også anbefale utvidelsen Unfinished Business, som er fryktelig bra.