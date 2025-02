Sverige åpner for fredsbevarende rolle i Ukraina etter krigen

HQ

Sverige vurderer muligheten for å bidra til en internasjonal fredsbevarende styrke i Ukraina når krigen er over, sa statsminister Ulf Kristersson mandag.

Hans kommentarer kommer i kjølvannet av den britiske statsministeren Keir Starmers erklæring om at britiske tropper kan delta i slike operasjoner, ettersom europeiske nasjoner søker en mer fremtredende rolle i stabiliseringsarbeidet etter krigen.

Kristersson, som talte under en militærøvelse i Stockholm (via Reuters), understreket at et eventuelt svensk engasjement ville avhenge av et klart mandat og videre fremgang i de pågående diplomatiske forhandlingene.

Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard gjentok denne holdningen, og uttalte at Sverige ikke ville utelukke deltakelse, men understreket at en varig og juridisk holdbar fredsavtale måtte komme først.

I mellomtiden har USAs utenriksminister Marco Rubio ankommet Saudi-Arabia for forventede samtaler med russiske tjenestemenn om en løsning på krigen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Sverige og andre europeiske nasjoner vil utforme sine roller i Ukrainas fremtidige stabilitet.