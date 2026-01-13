Sverige beslaglegger rekordstore tre tonn kokain

HQ

Svenske myndigheter har gjort sitt største kokainbeslag noensinne, og har beslaglagt anslagsvis tre tonn kokain i Helsingborg havn, ifølge tollmyndighetene, gjengitt av Sydsvenskan.

Kokainet ble oppdaget i en container som hadde ankommet fra Sør-Amerika, ifølge påtalemyndigheten. Til tross for beslagets størrelse er det ennå ikke foretatt noen arrestasjoner, og etterforskerne jobber fortsatt med å identifisere de som står bak forsendelsen.

Helsingborgs havn // Shutterstock

Myndighetene har ikke avslørt hvor narkotikaen var gjemt i containeren, eller hvor den var på vei, men saken viser hvordan kommersielle skipsruter fortsatt blir utnyttet av internasjonale smuglernettverk.

Det svenske tilslaget kom samme dag som et annet rekordbeslag i Europa. Spansk politi oppfanget et fartøy med nesten 10 tonn kokain på åpent hav, noe som understreker det økende volumet av søramerikansk kokain som når europeiske markeder.