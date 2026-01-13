Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Sverige beslaglegger rekordstore tre tonn kokain

Containeren fra Sør-Amerika gir landets største narkotikabeslag noensinne.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Svenske myndigheter har gjort sitt største kokainbeslag noensinne, og har beslaglagt anslagsvis tre tonn kokain i Helsingborg havn, ifølge tollmyndighetene, gjengitt av Sydsvenskan.

Kokainet ble oppdaget i en container som hadde ankommet fra Sør-Amerika, ifølge påtalemyndigheten. Til tross for beslagets størrelse er det ennå ikke foretatt noen arrestasjoner, og etterforskerne jobber fortsatt med å identifisere de som står bak forsendelsen.

Sverige beslaglegger rekordstore tre tonn kokain
Helsingborgs havn // Shutterstock

Myndighetene har ikke avslørt hvor narkotikaen var gjemt i containeren, eller hvor den var på vei, men saken viser hvordan kommersielle skipsruter fortsatt blir utnyttet av internasjonale smuglernettverk.

Det svenske tilslaget kom samme dag som et annet rekordbeslag i Europa. Spansk politi oppfanget et fartøy med nesten 10 tonn kokain på åpent hav, noe som understreker det økende volumet av søramerikansk kokain som når europeiske markeder.

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterSverige


Loading next content