Sverige beslaglegger skip etter mistanke om skade på kabel i Østersjøen

Svenske myndigheter har beslaglagt lasteskipet Vezhen etter mistanke om at det har forårsaket skade på en undersjøisk fiberoptisk kabel mellom Latvia og Sverige i Østersjøen. Skipet, som er registrert på Malta og eies av et bulgarsk rederi, ble bordet av den svenske kystvakten søndag, noe som utløste en innledende etterforskning av mulig sabotasje. Skipet var på vei fra Russland, lastet med gjødsel, og kan ha skadet kabelen utilsiktet etter at ankeret ble dratt langs havbunnen i dårlig vær. Denne hendelsen føyer seg inn i en bekymringsfull trend med lignende forstyrrelser i regionen, noe som gir næring til bekymringen for ekstern innblanding, særlig fra Russland. Frykten for cyberangrep og sabotasje i området har økt, og den internasjonale innsatsen for å beskytte viktig infrastruktur trappes opp.

Er dette et tegn på økende spenninger i Baltikum, eller er det bare en tilfeldighet?

