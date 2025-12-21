Sverige border russisk lasteskip som er ilagt sanksjoner

HQ

Svenske tollmyndigheter opplyste søndag at de har bordet et russisk lasteskip som ligger for anker i svensk farvann for å gjennomføre en inspeksjon, etter at fartøyet meldte om motorproblemer.

Skipet, The Adler, ankret opp utenfor kysten nær Höganäs i Sørvest-Sverige fredag. Tollvesenet bordet fartøyet like etter klokken 01.00 med støtte fra den svenske kystvakten og politiet, ifølge Martin Höglund, talsperson for tollvesenet.

Adler og dets eier, M Leasing LLC, står på EUs og USAs sanksjonslister, og vestlige myndigheter mistenker at de tidligere har vært involvert i våpentransport. Skipssporingsdata viser at Adler er et 126 meter langt roll-on-roll-off-skip som forlot den russiske havnebyen St. Petersburg 15. desember, men destinasjonen er fortsatt uklar.

Adler har tidligere blitt stoppet av NATO-myndigheter

Svenske tjenestemenn sa at bordingen var en rutinemessig tollinspeksjon. Lokale medier rapporterte at etterretningstjenesten og påtalemyndigheten også var involvert.

Hendelsen kommer midt i en periode med økt bekymring blant NATO-landene i Østersjøregionen over Russlands såkalte skyggeflåte, en gruppe fartøy som beskyldes for å omgå sanksjoner og i noen tilfeller transportere våpen.

Flere tilfeller av skade på undersjøiske kabler og rørledninger den siste tiden har ført til økt overvåking av russisktilknyttede skip som opererer i nærheten av NATO-farvann. The Adler har tidligere blitt stoppet av NATO-myndigheter, inkludert en bording av greske styrker i 2021 på grunn av mistanker om at det fraktet våpen.