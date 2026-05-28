Sverige donerer Gripen-jagerfly til Ukraina, noe som kan gi et forsprang på Russland

Den svenske regjeringen planlegger å donere flere JAS 39 Gripen-jagerfly til Ukraina, skriver Aftonbladet og YLE. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi er for tiden på besøk i Sverige.

JAS 39 Gripen er de eldre Gripen-variantene av C- og D-modellen. Sverige forhandler for tiden også om å selge opptil 150 Gripen av den nyere E-modellen til Ukraina, med hjelp av et lån fra EU. Foreløpig foreligger det ingen informasjon om tidsplanen for donasjonen. Ifølge ubekreftede rapporter har Sverige og Ukraina allerede blitt enige om at ukrainske piloter skal få Gripen-trening i år.

Ifølge eksperter vil JAS 39 Gripen gi Ukraina betydelige fordeler. Den viktigste av disse ville være at Ukraina, i tillegg til flyet, ville få tilgang til de europeiske Meteor-missilene. Disse missilene kan ikke avfyres fra de flytypene Ukraina har i dag.

En annen fordel med Gripen er at den krever mindre vedlikehold. Gripen kan operere fra flyplasser i dårlig stand, mens for eksempel F-16 krever en god flyplass. Gripens luftinntak er plassert på siden av flyet, slik at de ikke er like utsatt for at rusk suges inn i motorene som F-16, som har et luftinntak på undersiden.