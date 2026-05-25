Sverige er det første EU-landet som har blitt røykfritt, ifølge en ny rapport.

Røyking er fortsatt et kontroversielt tema fordi det definitivt ikke er bra for helsen og dermed utgjør en stor belastning for helsevesenet. Derfor har det i mange tiår vært arbeidet for å redusere røykefrekvensen, både i EU og internasjonalt.

Men røyking er fortsatt populært, selv om færre røyker enn på lenge. I Japan og USA røyker rundt 12-13 prosent av befolkningen, og i EU er tallene generelt sett enda høyere (rundt 25 prosent i Frankrike, rundt 20 prosent i Spania, rundt 17 prosent i Danmark og rundt 11 prosent i Storbritannia). Men det er nå ett land i EU som er klassifisert som røykfritt: Sverige.

Ifølge SVT, som baserer seg på en ny rapport fra Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har andelen svenske røykere sunket fra 16 til 4,8 prosent mellom 2003 og 2025. Hvis andelen er under fem prosent, klassifiseres landet som røykfritt. Målet var egentlig å nå dette målet allerede i fjor, men milepælen ble i stedet nådd i 2026.

Blant årsakene til suksessen er informasjonskampanjer, røykfrie soner, skatteøkninger og støtte til røykeslutt. Det bør imidlertid også nevnes at Sverige har sin egen svært populære form for tobakk i form av svensk snus. Tallene for snusbrukere har tvert imot gått opp, så det ser ut til at suget etter nikotin vedvarer, men at røyking nå er gått helt av moten. Snus gir imidlertid betydelig færre helseplager og anses ikke på langt nær som like farlig (det påvirker for eksempel ikke lungene), så det blir fortsatt sett på som en stor nettogevinst.