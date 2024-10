Sverige er først i verden med elektrisk hydrofoilferge

HQ

Stockholmerne har fått en betydelig kortere reisevei om morgenen ved å hoppe på et nytt kollektivtransportmiddel som tilfeldigvis også er verdens første. Den svenske hovedstaden har fått en elektrisk hydrofoil-ferge som ved hjelp av en elektrisk motor og en opphøyd posisjon lett glir over bølgene.

I en pressemelding får vi vite at fergen ble sjøsatt ved en kai i forstadsområdet Tappström, og at den kjørte 15 km til Stockholms rådhus på bare litt over 30 minutter. Fergen, som går under navnet Nova, er lovet å redusere transporttiden betydelig, og de 70 tilgjengelige fartøyene har som mål å redusere pendlertiden med nesten halvparten.

Gustav Hasselkog, administrerende direktør og grunnlegger av Candela, uttalte følgende om fergelinjen: "Dette er et paradigmeskifte for bytransport og en gjenoppliving av vannveiene våre." Han peker også på hvorfor det har tatt så lang tid å utvikle en elektrisk vannbasert kollektivtransportmetode som dette, og legger til: "Konvensjonelle skip har ikke utviklet seg mye på 100 år og er blant de minst energieffektive transportformene, bare slått av en stridsvogn."

Ferjelinjen vil være i drift frem til Stockholms vannveier fryser til, før den starter opp igjen våren 2025, og Candela har avslørt at det har kommet bestillinger på lignende ferjelinjer i Saudi-Arabia, New Zealand og Berlin i Tyskland.

