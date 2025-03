Sverige foreslår å levere kampfly til NATO i Polen

HQ

På tampen av markeringen av ett år siden Sverige formelt ble medlem av NATO, har Sverige tilbudt seg å sende opp til åtte JAS Gripen-kampfly for å bistå med luftpolitiinnsats i Polen, et forslag som ble presentert av utenriksminister Maria Malmer Stenergard (via Reuters).

Dette vil være første gang Sverige bidrar med jagerfly til NATO-operasjoner utenfor landets grenser, og den svenske regjeringen planlegger også å bidra med ytterligere støtte gjennom luft- og sjøovervåking, samt luftbårne transportkapasiteter.

Dette signaliserer Sveriges økende engasjement for å styrke NATOs forsvarsrammeverk, særlig i forbindelse med den pågående støtten til Ukraina. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette bidraget vil styrke NATOs innsats i regionen.