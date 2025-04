Sverige foreslår strengere velferdsregler for migranter

HQ

Siste nytt om Sverige . Den svenske regjeringen har lagt frem en plan for å stramme inn velferdsordningene for migranter fra land utenfor EU, med krav om fem års sammenhengende lovlig opphold for å kvalifisere til ytelser som barnetrygd og foreldrepermisjon.

Forslaget tar sikte på å knytte sosialstøtte tettere sammen med arbeid og skatteinnbetalinger, samtidig som det fortsatt vil være unntak for nødstilfeller og personer med høy inntekt. Flyktninger og personer som søker beskyttelse, vil ikke omfattes av de nye reglene i tråd med EUs diskrimineringslover.

Regjeringen anslår at tiltakene vil kunne redusere innvandringen med opptil 10 % årlig, noe som tilsvarer en reduksjon på mellom 1 200 og 1 300 personer hvert år. Foreløpig gjenstår det å se hvordan forslaget vil utvikle seg gjennom evalueringsprosessen.