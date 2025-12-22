Sverige fremskynder utrullingen av tyske missiler til Gripen-jagerflyene

HQ

Sverige fremskynder planene om å utstyre Gripen-jagerflyene med det langtrekkende Taurus-missilet, noe som vil gi luftforsvaret evne til dypangrep flere år tidligere enn forventet, sier sjefen for det svenske luftforsvaret (via Defense News).

Generalmajor Jonas Wikman sa at myndighetene hadde omprioritert arbeidet mellom industrien, Forsvaret og Försvarets materielverk for å fremskynde integrasjonen. Ifølge tidligere planer skulle det tyskproduserte Taurus-missilet være operativt på Gripen C/D-flåten rundt 2028.

Taurus KEPD-350, som er utviklet av Taurus Systems GmbH, et joint venture mellom Saab og MBDA Deutschland, kan ramme herdede og dypt nedgravde mål på mer enn 500 kilometers rekkevidde. Wikman beskrev den nye kapasiteten som et "stort skritt" for Sverige, som markerer et skifte fra en tradisjonelt defensiv luftforsvarsposisjon til en som inkluderer offensive alternativer med lang rekkevidde.

Generalmajor Jonas Wikman:

"Vi har omprioritert og jobbet for å sikre at industriens, FMVs og Luftforsvarets arbeid med dette overlapper hverandre så mye som mulig, noe som har resultert i at den opprinnelige tidslinjen har blitt forskjøvet til venstre, ettersom jeg forventer at vi vil være operative på et betydelig tidligere tidspunkt enn tidligere planlagt."

"Kapasiteten i seg selv er veldig viktig, fordi vi ikke har hatt noen dypangreps- eller offensiv motluftskapasitet tidligere. Vi kunne bare ha satset alt på defensive evner, men nå er det et stort skifte for oss."