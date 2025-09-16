Sverige innfører mobilforbud i hele skolen

HQ

Vi har sett nyheter om land som innfører mobilforbud i skolen i et jevnt tempo. Nå er turen kommet til Sverige, som fra neste skoleår vil innføre et landsomfattende mobilforbud i skolen for å skape bedre læringsforhold og økt trygghet for elevene. Den nylig innførte forskriften, som berører barn i alderen 7 til 16 år, er en del av en pakke med foreslåtte tiltak som ble kunngjort av regjeringen tirsdag. Hva synes du om dette tiltaket? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!