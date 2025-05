Sverige inngår ammunisjonsavtale med Nammo verdt 186 millioner dollar

HQ

Siste nytt om Sverige . Vi vet nå at det nordiske landet har signert en avtale på 186 millioner dollar med Nammo for å øke sitt lager av småkalibret ammunisjon under en 10-årig rammeavtale, den største i sitt slag mellom de to partene.

Leveransene vil pågå fra 2026 til 2028, og vil styrke forsyningen i en tid med begrenset global kapasitet og økende regionale sikkerhetsproblemer. Kontrakten er i tråd med Sveriges bredere satsing på å øke forsvarsutgiftene etter NATO-medlemskapet i fjor.