Sverige inngår avtale om å levere Saab Gripen-kampfly til Thailand

Siste nytt om Sverige . Det nordiske landet bekreftet mandag en avtale om å forsyne Thailand med en liten flåte av sine Saab Gripen-jagerfly (totalt fire), noe som markerer en betydelig utvidelse av det bilaterale forsvarssamarbeidet.

"Thailand kjøper tre Gripen E og ett Gripen F-fly fra Sverige, inkludert trening, utstyr og logistikkstøtte. Salget ble bekreftet under et offisielt thailandsk besøk i Stockholm i dag", opplyser forsvarsdepartementet på X.

Avtalen, som omfatter avanserte flymodeller samt opplæring og støtte, blir sett på som et løft for Sveriges innenlandske luftfartsindustri. Thailand, som allerede har Gripen-fly i drift, skal integrere de nye flyene i løpet av de kommende årene.

Analytikere bemerker at avtalen understreker de voksende strategiske partnerskapene i regionen. Svenske forsvarsmyndigheter beskriver transaksjonen som en mulighet til å styrke den langsiktige utviklingen innen militær luftfart. Følg med for ytterligere oppdateringer.