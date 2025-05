Sverige innkaller israelsk utsending på grunn av bekymring for Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Vi vet nå at Sverige har annonsert planer om å kalle opp Israels ambassadør som svar på den utilstrekkelige humanitære hjelpen som når Gaza, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson på mandag.

Samtidig oppfordret statsminister Ulf Kristersson EU til å vurdere sanksjoner, og understreket at den begrensede hjelpen som er sluppet inn i enklaven, er langt under det som trengs for å avverge hungersnød blant de to millioner innbyggerne. Som alltid, følg med for flere oppdateringer.