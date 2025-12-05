Sverige kutter bistanden til fem land: Regjeringen vil omdirigere alle midlene til Ukraina

HQ

Ifølge den svenske regjeringen vil Norden fase ut bistanden til Zimbabwe, Tanzania, Mosambik, Liberia og Bolivia og omdirigere midlene til Ukraina.

Stockholm sa at omleggingen vil frigjøre mer enn 2 milliarder kroner i løpet av de neste to årene, penger som vil bidra til å gjenoppbygge viktig ukrainsk infrastruktur, inkludert landets energisystem. Ukraina vil motta minst 10 milliarder kroner i 2026, noe som understreker det som fra offisielt hold beskrives som Sveriges høyeste prioritet innen utenrikspolitikk og bistand.

Regjeringen har allerede kuttet bistanden til mer enn 10 land siden 2022, samtidig som den forbereder seg på å redusere det samlede bistandsbudsjettet til 53 milliarder kroner årlig fra 2026 til 2028. Noen av disse midlene blir også omdirigerte for å dekke kostnader knyttet til innvandring og hjemsendelse.

Benjamin Dousa, minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og utenrikshandel:

"Ukraina er Sveriges viktigste utenrikspolitiske og bistandspolitiske prioritet, og derfor kommer regjeringen til å øke bistanden til Ukraina til minst 10 milliarder kroner (1,06 milliarder dollar) i 2026. Det finnes ikke noe hemmelig seddeltrykkeri for bistandsformål, og pengene må komme fra et sted."

(1 euro = 10,9606 svenske kroner)