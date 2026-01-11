Sverige lover 1,6 milliarder dollar for å styrke luftforsvaret

HQ

Sverige vil investere 15 milliarder svenske kroner (1,6 milliarder dollar) i nye luftvernsystemer, og trapper dermed opp innsatsen for å beskytte sivile og viktig infrastruktur mot trusler fra luften, kunngjorde regjeringen søndag.

Forsvarsminister Pål Jonson sa at pengene hovedsakelig vil gå til kortdistanse luftvern som kan beskytte byer, broer, kraftverk og andre viktige sivile mål. På en sikkerhetskonferanse i Sälen sa han at erfaringene fra Ukraina har endret hvordan europeiske land ser på luftvern.

Forsvarsminister Pål Jonson // Shutterstock

Til tross for økte militærutgifter de siste årene, sier svenske myndigheter at landets store territorium fortsatt er utsatt. "Krigen i Ukraina viser tydelig hvor avgjørende et robust og motstandsdyktig luftforsvar er", sier Jonson.

Kunngjøringen kommer samtidig som de nordiske og baltiske landene fortsetter å revurdere sin sikkerhetspolitiske stilling etter Russlands invasjon av Ukraina og i en mer ustabil situasjon i Europa.

Statsminister Ulf Kristersson brukte også arrangementet til å kritisere USAs retorikk overfor Grønland og Danmark, og sa at Washington burde vise større respekt for Danmarks rolle som en mangeårig og lojal alliert.