Sverige lover 1,6 milliarder dollar i militær bistand til Ukraina i den største pakken noensinne

Siste nytt om Sverige . Sverige har kunngjort sin hittil største militære bistandspakke til Ukraina, med 16 milliarder svenske kroner (nesten 1,6 milliarder dollar) til å styrke luftforsvar, artilleri og satellittkommunikasjon.

Med dette siste løftet har Sverige gitt militær støtte til Ukraina for til sammen 80 milliarder svenske kroner (nesten 8 milliarder dollar) siden krigsutbruddet. Støtten, som er strukturert for rask utplassering, understreker at det haster med å motvirke Russlands momentum på slagmarken.

Sveriges forsvarsindustri vil levere kritisk utstyr, blant annet luftvernsystemer og mindre kampfartøyer, mens ytterligere midler vil bli kanalisert gjennom europeiske koalisjoner. Nederland har også sluttet seg til innsatsen, og har bevilget over 500 millioner dollar.