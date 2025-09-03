Sverige og Polen styrker sitt militære partnerskap

HQ

Siste nytt om Sverige og Polen . Det polske forsvarsdepartementet har ikke spesifisert detaljene i avtalen, men vi kan rapportere at de to landene har tatt sitt militære samarbeid til et nytt nivå med en nylig signert forsvarspakt.

"I dag undertegnet jeg en avtale med Sveriges forsvarsminister @PlJonson om samarbeid innenfor rammen av vår forsvarsindustri. Jeg er overbevist om at dette er nok et godt skritt for vår sikkerhet. Polen og Sverige er beviste allierte."

Avtalen fokuserer på samarbeidsprosjekter på forsvarsområdet, koordinerte anskaffelser og felles øvelser, noe som styrker NATOs østlige posisjon. Svenske jagerfly og tropper er nå regelmessig stasjonert i Polen, der de bidrar til luftpolitioppdrag og multinasjonale øvelser.