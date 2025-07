Sverige og Tyskland er blant de kvalifiserte nasjonene i EM for kvinner, mens Danmark er ute av turneringen

HQ

Sverige og Tyskland ble i går en del av listen over nasjoner som er kvalifisert til kvartfinalene i UEFA Women's Euro. Sverige, som vant det første Europamesterskapet for kvinner i 1984, har aldri vunnet turneringen igjen, selv om de har vært i finalen tre ganger. Etter en knepen 1-0-seier over nabolandet Sverige, slo de debutantnasjonen Polen 3-0, med mål av Blackstenius, Asllani og Hurtig.

I samme gruppe kom Tyskland bakfra og eliminerte Danmark med 2-1. Med én gruppespillkamp igjen er begge kvalifisert, sammen med Norge og Spania.

Det ser ikke så bra ut for Endland og Wales. Begge er tvunget til å vinne i dag hvis de vil unngå eliminering etter bare to kamper. England, nåværende tittelholder, spiller mot Nederland onsdag kl. 17:00 BST, og Wales spiller mot Frankrike kl. 20:00 BST. Og når det gjelder Lionesses, må de kjempe mot oddsene, ettersom nederlenderne har vunnet to av de tre siste kampene mot England.

"Det er en finale for oss, og vi vil gjøre alt for å vinne. Hver kamp er en må-kamp. Vi har opplevd det før, sier Englands manager Sarina Wiegman til BBC.