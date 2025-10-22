Sverige og Ukraina undertegner en banebrytende avtale om Gripen-jagerfly

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Sverige og Ukraina har tatt et nytt skritt i retning av å utdype sitt forsvarssamarbeid, ved at begge nasjoner har undertegnet en intensjonsavtale som kan føre til levering av opptil 150 svenskproduserte Gripen-kampfly til Kiev.

Kunngjøringen kom under en felles pressekonferanse på Saabs anlegg i Sverige, der Kristersson og Zelenskij deltok. Kristersson beskrev avtalen som grunnlaget for en "meget stor forsvarsindustriavtale" som kan strekke seg over de neste 10 til 15 årene.

"Sannsynligvis et sted mellom 100 og 150 jagerfly av modellen Gripen E som nå begynner å bli produsert," sa Kristersson, og la til at de første flyene kan bli levert til Ukraina innen tre år.

Zelenskij hilste beslutningen velkommen og understreket at Gripen fortsatt er et nøkkelelement i Ukrainas strategi for å styrke luftkapasiteten midt i den pågående konflikten. Gripen er en prioritet for hæren vår, sa han.

Den nye avtalen markerer en helomvending fra i fjor, da Sverige la planene om å sende Gripen-fly til Ukraina på is etter forespørsler fra partnerlandene om å fokusere på utplassering av amerikanske F-16-fly i stedet.