Sverige og Ukraina vurderer Gripen-jagerfly for et sterkere luftforsvar De to lederne snakket sammen på toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskap i København.

HQ På EU-toppmøtet i København bekreftet Sveriges statsminister Ulf Kristersson at han hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij om Kievs interesse for Saabs Gripen-jagerfly. "Vi diskuterte det fortsatte samarbeidet om å utvikle Ukrainas fremtidige forsvar, inkludert luftforsvaret, og Ukrainas interesse for Gripen-jagerfly", skrev Kristersson på X-plattformen. "De trenger åpenbart å bygge opp et sterkere luftforsvar på lang sikt. Til og med etterkrigsforsvaret," la han til. Kristersson understreket også at Sverige ikke kommer til å donere jetflyene, og at en eventuell beslutning avhenger av Ukrainas langsiktige forsvarsstrategi og landets evne til å sikre finansiering. "Finansieringsdelen av dette er en grunnleggende ting, som det ikke finnes noen løsning på for øyeblikket." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!