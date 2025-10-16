Sverige oppgraderer tilfluktsrom bygget under andre verdenskrig og den kalde krigen på grunn av muligheten for krig

HQ

I går fikk vi nyheten om at Sverige skal begynne å lagre korn igjen for første gang siden den kalde krigen, noe som markerer et stort skritt i den nasjonale forsvarsstrategien, med planer om å investere 575 millioner svenske kroner (52 millioner euro) som en del av 2026-budsjettet.



Samtidig styrker Sverige også sin infrastruktur for sivilforsvaret. Siden 2024 har regjeringen bevilget rundt 7,7 millioner euro til å modernisere landets 64 000 tilfluktsrom, som opprinnelig ble bygget under andre verdenskrig og den kalde krigen.

Et eksempel er Igeldamms parkeringshus i Stockholm sentrum, et underjordisk anlegg som ser ut som en vanlig parkeringsplass, men som kan beskytte opptil 1200 personer i tilfelle et militært angrep. I dette tilfellet ble renoveringsarbeidet der ferdig for noen dager siden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som er ansvarlig for å overvåke prosjektet, sier at forbedringer som nye dieselgeneratorer og luftfiltreringssystemer kan ta opptil tre år per sted, men at det nåværende budsjettet langt fra er tilstrekkelig til å gjenopprette alle tilfluktsrom.

Sveriges utgifter til sivilforsvaret har allerede syvdoblet seg siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022. Sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin har advart om at et militært angrep "ikke lenger kan utelukkes", og har oppfordret innbyggerne til å forberede seg på nødsituasjoner.

I den forbindelse har myndighetene gitt ut en moderne versjon av en krisehåndbok fra den kalde krigen, med råd om hvordan man skal forholde seg til slike kriser, noe som gjenspeiler en økende bevissthet om at den nasjonale motstandskraften nå strekker seg langt utover slagmarken.