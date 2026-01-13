Sverige satser 440 millioner dollar på droner

HQ

Sverige vil investere rundt 440 millioner dollar i ubemannede militære systemer, noe som markerer et av de viktigste skrittene landet har tatt for å omforme sine væpnede styrker for fremtidige konflikter. Ifølge forsvarsminister Pål Jonson vil bevilgningene, som tilsvarer rundt 4 milliarder svenske kroner, bli fordelt over de neste to årene og dekke et bredt spekter av droneteknologier.

De planlagte innkjøpene omfatter langtrekkende angrepsdroner, plattformer for elektronisk krigføring og overvåkningssystemer, samt ubemannede maritime farkoster beregnet på kystovervåkning og minerydding. I sin tale på Sveriges årlige forsvarskonferanse i fjellbyen Sälen sa Jonson at ubemannede og langtrekkende kapasiteter ikke lenger er valgfrie, men sentrale i moderne krigføring.

"Historien viser at krig utvikler seg raskere enn doktriner", sa Jonson til delegatene, og advarte om at hærer som ikke klarer å tilpasse seg autonome systemer, risikerer å bli raskt overveldet. Hans bemerkninger var et ekko av erfaringene fra de siste konfliktene, der droner har spilt en avgjørende rolle i etterretningsinnhenting, målretting og forstyrrelser på slagmarken.

I tillegg til droner planlegger den svenske regjeringen også å investere ytterligere 1,3 milliarder kroner i nye militære satellittkapasiteter for å styrke kommunikasjon, overvåking og etterretning. Disse tiltakene kommer i takt med at Stockholm fremskynder moderniseringen av forsvaret etter at landet blir medlem av NATO i 2024, og på bakgrunn av økte sikkerhetsspenninger i hele Europa.