Sverige sender militære anti-drone- og radarsystemer til Danmark i lys av den siste tidens hendelser Den militære støtten kommer i forkant av det europeiske toppmøtet i København denne uken.

HQ Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene. Nå har vi nettopp fått nyheten om at Sverige forsyner Danmark med militære anti-drone- og radarsystemer for å styrke sikkerheten i forbindelse med det kommende EU-toppmøtet i København. Tiltaket kommer etter at flere dronehendelser har ført til midlertidig stenging av store flyplasser, noe som har skapt bekymring for den nasjonale og regionale sikkerheten. Danske myndigheter har økt sikkerhetstiltakene rundt arrangementene, og NATO har også trappet opp overvåkingen i området. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!