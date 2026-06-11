Sverige senker ikke straffbarhetsalderen til 13 år

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Sveriges regjering har besluttet å skrinlegge planene om å senke straffbarhetsalderen fra dagens 15 til 13 år, melder Reuters og YLE.

Ifølge justisminister Gunnar Strömmer er det ikke nok støtte i riksdagen for denne endringen. I stedet foreslår regjeringen en ny lovgivning som vil senke straffbarhetsalderen til 14 år, som er det europeiske gjennomsnittet.

Sverige har opplevd en kraftig økning i gjengkriminalitet de siste tjue årene, og antallet skuddvekslinger er nå blant de høyeste i Europa. Dette har ført til mye diskusjon i Sverige om unge kriminelle.